  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün Malezya'daki elebaşları gözaltına alındı

FETÖ'nün Malezya'daki elebaşları gözaltına alındı

Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

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FETÖnün Malezyadaki elebaşları gözaltına alındı

Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebubekir, Karaman ve Aslan'ın dün akşam saatlerinde ceza yasasının 130. maddesi çerçevesinde ulusal güvenliği tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Karaman'ın, FETÖ ile irtibatlı bir okulda müdürlük yaptığı ifade ediliyor.

Karaman ve Aslan'ın daha önce kaçırıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Etiketler: Malezya, fetö
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