FETÖ'nün Malatya ve Gaziantep sorumlusu ABD'den çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firari FETÖ'cülerle ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. FETÖ'nün elebaşlarından Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın Amerikan bayrağını öptüğü görüntülerde ilginç bir detay tespit edildi.

O görüntülerdeki diğer kişinin, FETÖ'nün sözde Malatya ve Gaziantep bölge sorumlusu Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

ABD'de kaydedilen görüntülerde FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, lüks semtte kendisine tahsis edilen araca binerken görüntüleniyor. Bu sırada Öksüz'ün kayın biraderi Yıldırım da Amerikan Bayrağı'nı öpüyor.

Geçen hafta gündeme gelen skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında, müşteri gibi hareket eden kişinin de FETÖ'nün üst düzey sorumlularından Malatya ve Gaziantep bölge sorumlusu firari Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Ocak 2016'dan beri aranan Eyyüp Doğan, Malatya'da 22 kişinin toplam 207 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın firari sanıklarından.

Eyyüp Doğan’ın Amerika’da olduğunun kesinleşmesi üzerine hukuki adım atılacak. Dosyasının bulunduğu Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanığın yakalanması için İnterpol'e başvuracak.

Kaynak: TRT Haber