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FETÖ'nün 'mahrem abisi' yurt dışına kaçarken yakalandı

Kocaeli'deki FETÖ soruşturması kapsamında "mahrem abi" olduğu değerlendirilen eski öğretmen, yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı.

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FETÖnün mahrem abisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen eski öğretmen hakkında, örgütün "mahrem abileri"nden olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Daha önce örgütle ilgili başka bir soruşturma kapsamında hakkında açılan davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve denetimli serbestlik hükümleriyle tahliye edilen şüpheli Ö.E, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzereyken, Edirne'de gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: tsk, fetö
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