  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün lobi şirketinden aylık 20 bin dolarlık imza

FETÖ'nün lobi şirketinden aylık 20 bin dolarlık imza

ABD'de geçen yıl eylül ayında faaliyete geçen FETÖ'nün lobi şirketi Washington Strategy Group Inc, Trump yönetimine yakın olduğu iddia edilen lobi şirketiyle sözleşme imzaladı.

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FETÖnün lobi şirketinden aylık 20 bin dolarlık imza

Amerikan Politico adlı haber portalına göre FETÖ'nün Washington'daki yeni lobi şirketi Washington Strategy Group, Trump yönetimine yakın olduğu ileri sürülen lobi şirketiyle anlaşma yaptı.

Habere göre FETÖ'nün lobi şirketi, "Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim" ile başlangıçta 50 bin dolar vekalet ücreti ve aylık 20 bin dolar karşılığında sözleşme imzaladı.

Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasından hemen sonra Washington'a yeni ofis açan Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişimin başkentteki ilk yabancı müşterisi Washington Strategy Group Inc. oldu. Habere göre FETÖ ile Gotham arasındaki anlaşma, "Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutulduğu iddia edilen bazı siyasi mahkumların serbest bırakılması" amacını kapsıyor.

Haberde, Gotham'ın ortaklarından Brad Gerstman'ın, "FETÖ'nün kendilerini tutmasının asıl sebebinin, bu vesilesiyle Trump yönetimine yakınlaşma çabası içinde olması" şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

Etiketler: fetö, washington, lobi şirketi, Washington Strategy Group
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