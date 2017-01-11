FETÖ'nün 'komiser yardımcılarından sorumlu imamı' tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'nün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan sözde "komiser yardımcılarından sorumlu imamı" Ç.K'yı tespit etti.

Ankara'da gözaltına alınan Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

"Örgütle alakası olmayan kişilerin video ve fotoğraflarını üst düzey yöneticilere iletilmiş''

FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapan Ç.K'nın üst düzey yöneticilerden gelen talimatları diğer üyelere not şeklinde dağıttığı tespit edildi.

Ç.K'nın dağıttığı talimatlarda hangi partiye oy verecekleri ve nasıl gizlenecekleri gibi birçok bilgiye yer verildiği belirlendi.

Örgütle alakası olmayan kişilerin video ve fotoğraflarını üst düzey yöneticilere ilettiği öğrenilen Ç.K'nın çok kez sohbetler düzenleyecek talimatlar verdiği ortaya çıktı. AA