FETÖ'nün kara kutusu Öksüz hakkında yeni iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianame, Öksüz dışındaki 8 şüphelinin zaten sanığı olduğu, darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, "şüphelilerin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği alçak darbe teşebbüsüyle gerçek yüzünü gösteren FETÖ/PDY'nin üyesi ve yöneticileri arasında yer aldıkları" belirtildi.

"Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca kullanılan ve normal yollardan yüklenip kullanılması mümkün olmayan kapalı devre haberleşme programı ByLock'u aktif şekilde kullandıkları" bilgisinin yer aldığı iddianamede, zanlılar hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2016/238 esas sayılı FETÖ/PDY çatı davası dava dosyası bulunduğuna işaret edildi. Ayrıca iddianamenin kabul edilerek, davaların birleştirilmesi talebinde bulunuldu.

"FETÖ/PDY çatı davası"

"FETÖ/PDY çatı davası"nın iddianamesi, darbe girişiminden bir gün önce mahkemeye gönderilmişti. Davada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 kişi sanık olarak yer alıyor.

Davada eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya ve Hidayet Karaca tutuklu bulunuyor. Diğer sanıklar ise firari durumda.

İddianamede, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları da isteniyor.

Kaynak: AA