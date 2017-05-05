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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'İzmir il ablaları' gözaltına alındı

FETÖ'nün 'İzmir il ablaları' gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 71 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

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FETÖnün İzmir il ablaları gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte "abla" olarak nitelenen 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturması kapsamında "İzmir il ablaları" oldukları tespit edilen 71 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah İzmir merkez, İstanbul, Ankara, Manisa, Aydın, Malatya, Osmaniye, Siirt, Tunceli, Eskişehir ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 40 zanlı yakalandı, 31 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması içinde yer aldıkları, İzmir'de sözde "il ablaları" olarak örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi. AA

Etiketler: İzmir il ablaları, fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün kadın yapılanması
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