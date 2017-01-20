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Buradasınız : » » FETÖ'nün İTÜ'deki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün İTÜ'deki yapılanmasına operasyon

İTÜ'de, FETÖ/PDY'ye üye olan ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 41 personele yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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FETÖnün İTÜdeki yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ), örgüte üye olan ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen 41 kişiye yönelik, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, operasyon Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin ekip takviyeleriyle gerçekleştirildi.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemesi ele geçirildi. AA

Etiketler: fetö, itü yapılanma, bylock
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