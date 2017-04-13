  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'nün İstanbul cezaevi yapılanmasında 3. duruşma

FETÖ'nün İstanbul’daki cezaevi yapılanmasına ilişkin, haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 51 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.

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FETÖnün İstanbul cezaevi yapılanmasında 3. duruşma

FETÖ/PDY’nin İstanbul’daki cezaevi yapılanmasına ilişkin, haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 47’si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No’lu salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 40 tutuklu sanık, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Sanık yakınlarının da izleyici bölümünde hazır bulunduğu duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında cezaevi müdürleri, infaz koruma memurları ile cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ve şoförlerin de bulunduğu 45’i tutuklu 49 sanığın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, sanıklardan 43’ünün terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının belirlendiğine yer veriliyor.

Bu arada, yine FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına ilişkin iki tutuklu sanık hakkında açılan davanın bu dava dosyası ile birleşmesiyle sanık sayısı 51’e yükseldi.

Etiketler: fetö, fetö cezaevi, PDY, İstanbul
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