FETÖ'nün İslam'a verdiği zararlar 8 dilde anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY" raporu, İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça, Arnavutça, Kırgızca ve Kazakçaya da çevrildi.

Rapor, terör örgütü yapılanmasının etkili olduğu ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkede dağıtılacak.

Başkanlığın yurt dışı müşavirlik ve temsilciliklerinin organizasyonuyla dağıtımı yapılacak raporda, FETÖ'nün İslam dinine verdiği zararlar ve bu amaç doğrultusundaki eylemlere yer verildi.

Raporda, "FETÖ/PDY İslam ümmetinin vahdetini parçalayan bir tefrika hareketidir" başlıklı bölümde, örgütün dinler arası diyalog çalışmalarında gayrimüslimlere oldukça hoşgörü ile baktığı, kendilerinden olmayan Müslümanlara karşı ise olabildiğince soğuk, dışlayıcı ve ötekileştirici bir tavır sergilediği belirtildi.

Örgütteki bu çarpık anlayışın, yetiştirdikleri öğrencilerde ailelerine ve İslam ümmetine ait olma inancını ve bilincini yok ettiğine işaret edilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Gülen, 9 Eylül 1977 tarihli bir vaazında 'Allah ve Resulullah'a inanan mümin, karşısına çıkan babası, karşısına çıkan kardeşi, amcası, dayısı, akrabası dahi olsa rahatlıkla onları aşmasını bilecektir.' dedikten sonra aslında İslam davetine karşı mücadele eden kafir anne ve babalara karşı alınması gereken tavırdan bahseden Mücadele, 58/22. ayeti kerimesini istismar ederek şu mesajı vermiştir: Bu dava uğruna babanı, ananı, kardeşini bile dinlemeyeceksin."

Bazı ilahiyatçılar sayesinde "vicdan azabı" hafifletildi

"FETÖ/PDY içinde ahlak barındırmayan bir sır hareketidir" başlıklı bölümde ise İslam'da dine davetin açık bir şekilde yapılması gerektiği ve FETÖ'nün yapılanmasında gizliliğe önem verildiği vurgulandı. Örgüt mensuplarının başlangıçtan itibaren tedbirli ve temkinli olma adına sinsi ve gizli bir tutum sergilediğin altı çizilen raporda, "Gülen'in 40 yıllık söylem ve eylemlerinde iki yüzlü davranma, çift dilli konuşma boyutu o kadar çoktur ki sırf bu hususta 'Çelişkiler İnsanı' adıyla müstakil bir kitap yayınlanmış ve Gülen'in hemen her konuda yüzlerce çelişkisi ortaya konulmuştur." bilgisine yer verildi.

FETÖ mensuplarının tedbirli ve temkinli olmak için gizli ağlarda yoğun şekilde takiye pratikleri uyguladığı, bu ağlarda vazifeli bazı ilahiyatçı hocalar vasıtasıyla yaşanması muhtemel "vicdan azabı"nın hafifletildiği, kişilerin sözde "yüce gayeler"e bu şekilde yönlendirilerek motivasyonu en yüksek seviyede tutulduğu aktarıldı.

"Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi"

"FETÖ/PDY amacı uğruna kul ve kamu hakkına tecavüz etmiştir" başlığını taşıyan bölümde ise örgüt mensuplarının, örgüt içinde yetişsin ya da yetişmesin tam teslimiyet sergilemeyen ve çıkarlarına aykırı gördükleri kişilere karşı "iftira" ve "kumpas" silahlarını kullandığına, bu ahlaksızlıklarını da sözde hizmetlerinin gereği ve devamı için mübah saydıklarına işaret edildi.

Kur'an-ı Kerim'in ayetleri istismar edildi

"FETÖ/PDY dinler arası diyalog adına din mühendisliği yapan ve kelime-i tevhidi parçalayan bir harekettir" başlıklı bölümde ise örgütün dinler arası diyalog sürecine meşruiyet kazandırmak için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini istismar ettiği vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Diyalog sürecine meşruiyet kazandırmak için, Al-i İmran Suresi'nin 64. ayeti istismar edilmiş, bilinçli bir şekilde kelimeitevhidin sadece ilk kısmı öne çıkarılmıştır. Nitekim bazı konuşmalarında Gülen 'La ilahe illallah diyeni başıma koyarım' diye bir ifade kullanmış, bu da müntesiplerince kelimeitevhidin 'Muhammedun Resulullah' kısmı söylenmese de kurtuluşa erilebileceği şeklinde algılanmasına yol açmıştır. Müslüman olmak için kelimeitevhidin ilk kısmı olan 'La ilahe illallah" demenin yeterli olduğu ve Hz. Muhammed'e iman etmeyenlerin de cennete girebileceği safsatası ileri sürülmüştür."

Öte yandan Başkanlık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan sesli ve görüntülü konuşmasını analiz ettiği "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunu da aynı şekilde 8 dilde yayımlayacak.

Kaynak: AA