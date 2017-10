Konya polisinin, daha önce ifadesi alınan itirafçı bir askerin ihbarıyla İstanbul'da düzenlediği operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerdeki "mahrem imam" soruşturması kapsamında aranan FETÖ'nün iki üst düzey yöneticisi yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan bir askerin ihbarı, polisi harekete geçirdi.

İstanbul'da görev yapan askerin, örgütün üst düzey yöneticilerinin kendisiyle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin, FETÖ'nün "gaybubet evine" düzenlediği operasyonda, Zafer Ç. ve Alper K. isimli iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Konya'da yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem imam" soruşturması kapsamında aranan örgütün üst düzey yöneticileri oldukları belirlendi.

"Yavuz" kod adını kullanan Alper K'nin örgütteki çözülmeyi önlemek amacıyla FETÖ üyelerine gözaltına alınmaları durumunda itirafçı olmamaları için psikolojik baskı yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zafer Ç. ve Alper K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Mahrem asker abisi"ni yeni subaylarla tanıştırmışlar

Aynı soruşturma kapsamında daha önce itirafçı olarak ifade veren esnaf S.S. ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki subaylarla iki haftada bir görüşme yaptığını anlattı.

Alper K'nin evine gelerek ilgilenmesi için kendisini yeni subaylarla tanıştırdığını, bu subaylardan da örgüt adına düzenli himmet aldığını belirten S.S, şunları kaydetti:

"Buraya gelene kadar hep kulaktan dolma ya da Yavuz abinin (Alper K'nin) bana anlattığı şekliyle soruşturmaların tamamen baskı ve şiddet üzerine kurularak, tüm cemaat mensuplarının ister tüm bildiklerini anlatsın, isterse hiçbir şey anlatmasın her halükarda cezaevine gönderildiği kanısına sahiptim. Buraya geldiğimde şahsıma yapılan muamele ve ifade verirken gördüğüm uygulamalarda tamamen yanlış fikirlere sahip olduğumu, devletimizin, milletimizin ve soruşturmayı yapan insanların ne kadar adilane bir şekilde davranarak hakikatin ortaya çıkması için uğraştıklarını gördüm."

"Hatta 15 Temmuz'dan sonra bile benim gibi cemaat ile bağını koparmayan, son bir haftaya kadar abisiyle buluşan bana bile merhametli davranılmıştır." diyen S.S, şöyle devam etti:

"Bu oluşum içerisindeki herkesin deşifre olmasının önemini bilerek, tamamen hiçbir baskı altında kalmadan ifademi kendi hür iradem ile bildiğim her şeyi anlatarak yazdırma ortamı hazırlamışlardır. Bu da göstermektedir ki bizim devletimiz her daim adaletli, hoşgörülü ve sevecendir. Hiçbir ön yargı olmadan suçlu da olsa her vatandaşına şefkatle davranmaktadır. Eğer mahkemece serbest bırakılırsam burada yaşadığım ve devletimin bana gösterdiği her türlü şefkat ve sevgiyi, tanıdığım herkese anlatarak ön yargılı düşüncelerin herkesin kafasından silinmesi için çalışacağım."

Örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu, son olarak da "mahrem asker abisi" olarak çalıştığını belirten S.S, "Bilmeden de olsa 2001 yılında girip bugün ifade verdiğim 2017 yılına kadar geçirdiğim sürede suç sayılabilecek bir eylemde bulunduysam etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum." dedi.

Sosyal medyada algı operasyonu başlatıldı

Öte yandan, Zafer Ç. ve Alper K. gözaltındayken örgüt üyelerinin sosyal medyada, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve operasyonu yürüten Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Loğoğlu hakkında hakaret içeren çok sayıda paylaşım yaptığı, paylaşımların 17-25 Aralık sonrasında oluşturulan örgütün "sosyal medya birimi" tarafından yapıldığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.