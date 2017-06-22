  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' tutuklandı

FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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FETÖnün İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat adliyelerinden sorumlu sözde "dar bölge imam yardımcısı" olduğu ileri sürülen Bekir P, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

Kayseri'de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Bekir P, Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Örgütün, "İç Anadolu dar bölge imamı" Ali V. ise 27 Ağustos 2016'ta gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı
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