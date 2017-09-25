FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve avukatların da yer aldığı 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Meslekten ihraç edilen hakim ve avukatların da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.