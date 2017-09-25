  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.527
    EURO 4.191
  • BIST 102483.41
    ALTIN 146.519
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon

Tokat'ta gözaltına alınan meslekten ihraç edilen hakim ve avukatların da aralarında bulunduğu 12 kişiden 2'si tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;hakim ve savcı çalışma evleri&quot;ne operasyon

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve avukatların da yer aldığı 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Meslekten ihraç edilen hakim ve avukatların da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler: Tokat, FETÖ/PDY soruşturmaları, hakim, savcı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER