FETÖ'nün firari kurmayları aranıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra aralarında generallerin de bulunduğu çok sayıda darbe sanığı asker firar etti. Söz konusu isimler arasında sözde yurtta sulh konseyi üyeleri eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski kurmay Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları firari

Türk büyükelçiliklerinde ataşe ve askeri diplomat olarak görev yapan kurmay albaylar ile darbe girişiminde önemli rol oynadığı tespit edilen Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü eski Albay Tevfik Gök ve Genelkurmay Başkanlığı emir astsubayları Serhat Pasha ile Şener Doğrugören de firariler arasında bulunuyor.

Firari sanıklar arasında dikkati çeken isimlerin başında olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olan firari Tuğgeneral Ali Kalyoncu geliyor.

Darbecilerin sözde atama listesinde Ankara Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görevlendirilen Kalyoncu, tugayın idaresini devralarak, mühimmat yüklü tank ve zırhlı araçları Ankara'da aralarında Genelkurmay Başkanlığı'nın da bulunduğu bazı kritik noktaların işgali için görevlendirdi.

"Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem"

Kalyoncu'nun son ana kadar kanlı eylemlerinden vazgeçmediği, darbe gecesi Ankara 4. Kolordu Komutanlığı'nı devralan sanık eski Tümgeneral Osman Ünlü'nün mahkeme huzurundaki savunmasına da yansıdı. Kalyoncu'nun, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem" dediğini aktaran Ünlü, darbeci generali "gözü dönmüş biri" olarak tanımladı.

Kalyoncu'nun darbe gecesi, "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin" talimatı da Genelkurmay çatı davası dosyasına giren yazışmalarda yer aldı.

En üst rütbedeki FETÖ firarisi

En rütbeli firari olan eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İzmir casusluk kumpas davası şüphelileri arasında da yer alan Uğurlu'nun örgüt adına fişleme yapıp sahte delil ürettiği ve TSK'ya ait gizli bilgileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e göndermesine aracılık ettiği belirlendi.

Geçmişte kritik görevlerde bulunduğu ortaya çıkan Uğurlu, 2011'de tuğamiral olduktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) bünyesindeki elektronik haberleşmeleri koordine ederken, amiraller dahil personele tahsis edilen cep telefonlarından sorumlu olan MEBS Daire Başkanlığı görevini de yürüttü.

Ardından DKK Personel Başkanlığı'na atanan Uğurlu, daha sonra NATO'da görevlendirildi.

Türkiye'ye dönmesi istenen Uğurlu, ABD'ye sığınma talebinde bulundu.

Merkez Bankası'na atanan firari general

Sözde atama listesinde Merkez Bankası Başkanı olarak ismi yer alan eski Tuğamiral Ali Suat Aktürk de firari generaller listesinde bulunuyor. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında Uğurlu ile hakkında gözaltı kararı verilen Aktürk, bir dönem Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı görevini yapıyordu.

İzmir'deki soruşturma kapsamında itirafçı olan bir subay, Aktürk'ün de Uğurlu gibi FETÖ ile bağlantısının güçlü olduğunu ifade etmişti.

NATO karargahından Almanya'ya iltica

Firari sanık eski Tuğgeneral Numan Yediyıldız da darbe girişimi sırasında NATO'da, Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Anlaşması ile kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı'nda görevliydi.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'ın temsil edildiği bu tugaya 2015'te atanan Yediyıldız, darbe girişiminin ardından Bulgaristan üzerinden Almanya'ya kaçtı.

Gemilere seyre çıkma emri verdi

Firar eden darbeciler arasında eski Kuzey Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay da bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen Bay, girişimin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendisini bekleyen araçla firar etmişti.

Darbe girişiminde gemilere seyre çıkma emri veren firari sanık Bay hakkında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı dava dosyasında, ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Örgüt elebaşı rütbe takmış

Firari eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, darbe girişiminden önce 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı görevini yürütüyordu.

27 Temmuz 2016'da KHK ile ihraç edilen Yiğit, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu bazı siyasilerin gözaltına alınması talimatını verdi.

Firari generaller arasında, GATA'da görevli eski Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp da bulunuyor. Kıralp'e generallik rütbesini, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in taktığı bazı tanık ifadelerine de yansıdı.

NATO görevinden firar ettiler

Darbe girişimi sırasında NATO görevinde bulunan 19 kurmay albay da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan firariler arasında bulunuyor.

NATO görevinden firar eden farklı sınıflardan kurmay albaylar Ali Kaya, Aziz Erdoğan, Hakan Çalışkan, İmdat Küçük, Saltuk Buğra Karahan, Uğur Alp Karapınar, Hayrettin Aslan, Hüseyin Seslikaya, İbrahim Yasıkay, İsmail Memiş, Mehmet Yalınalp, Mehmet Dağcı, Mehmet Mükerrem Arı, Muharrem Gülcan, Muhittin İstanbulluoğlu, Murat Şengöz, Osman Varol, Ümit Kurt ve Fatih Yaman hakkındaki yargı süreci Ankara'da devam ediyor.

15 askeri ataşe aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sırasında ataşe olarak görevli 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttı.

Bu kişilerden Yunanistan'da görevli Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç'un İtalya veya Hollanda'ya kaçtığı değerlendiriliyor.

Yatışlı ve Tunç'un yanı sıra elçiliklerde görevli kurmay albaylar Serdar Gülsoy, Alim Akpınar, Ayhan Dağlı, Aytuğ Şeker, Bayram Demirbaş, Binali Bozbaş, Burhan Aydın, Hayrettin Yılmaz, İsmail Özcan, Ramazan Türkmen, Sadık Gök, Şemsettin Eray ve Turgay Akçay hakkında terör örgütüne üyelik soruşturmaları devam ediyor.

KKTC'de konuşlu Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan firari sanıklar eski kurmay albay Osman Akkoç ve Mehmet Yılmaz ile Tabip Albay Kadir Dündar hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Yurt dışında görevli olan askerler dışında, eski Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Genelkurmay karargahında darbe girişimine katıldığı tespit edilen sanıklar eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Tevfik Gök, ÖKK personelleri firari üsteğmenler Turgay Er, Mehmet Aytaç ve olay tarihinde Genelkurmay Başkanılığı emir astsubayları Şener Doğrugören ile Serhat Pasha da firari olarak aranıyor.

Kaynak: AA