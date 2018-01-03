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Buradasınız : » » FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon

Asya Katılım Bankası AŞ'nin A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün finans yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan zanlılardan 2’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: tutuklama, fetö, bankasya
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