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FETÖ'nün 'emniyet imamları'ndan 27'si gözaltında

FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.

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FETÖnün emniyet imamlarından 27si gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütün "emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde hakkında gözaltı kararı bulunan çoğu polis 32 şüpheliden 27'sini gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının cep telefonunda örgütün haberleşmede kullandığı ByLock programının bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: fetö, fetö emniyet, FETÖ operasyonu, PDY
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