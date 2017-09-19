FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki personele soruşturma: 59 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarındaki çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye insan kaynağı temin ettiği gerekçesiyle soruşturma yürütülen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanmasını dışında Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve örgüte eleman temin ettiği iddia edildi.

Gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.