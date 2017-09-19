  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.486
    EURO 4.181
  • BIST 106657.01
    ALTIN 146.602
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki personele soruşturma: 59 gözaltı

FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki personele soruşturma: 59 gözaltı

FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki personele yönelik soruşturma kapsamında, aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün eğitim kurumlarındaki personele soruşturma: 59 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarındaki çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye insan kaynağı temin ettiği gerekçesiyle soruşturma yürütülen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanmasını dışında Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve örgüte eleman temin ettiği iddia edildi.

Gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö soruşturmaları, bylock, kanun hükmünde kararname
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER