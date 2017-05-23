FETÖ'nün 'eğitim danışmanlığı' ayağına darbe

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "eğitim danışmanlığı"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit'te Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 40 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31'i adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon sırasında bir kişinin polisten kaçarken balkondan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin arandığı belirtildi.