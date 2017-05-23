  • 23 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.575
    EURO 3.997
  • BIST 97717.48
    ALTIN 143.772
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'eğitim danışmanlığı' ayağına darbe

FETÖ'nün 'eğitim danışmanlığı' ayağına darbe

Balıkesir Edremit'te "eğitim danışmanlığı"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 23'ü tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün eğitim danışmanlığı ayağına darbe

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "eğitim danışmanlığı"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit'te Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 40 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31'i adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon sırasında bir kişinin polisten kaçarken balkondan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin arandığı belirtildi.

Etiketler: balıkesir, Edremit, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER