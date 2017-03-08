  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'çatı iddianamesi' kabul edildi

FETÖ'nün 'çatı iddianamesi' kabul edildi

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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FETÖnün çatı iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, arasında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. AA
 

Etiketler: fetö, darbe, Genelkurmay Başkanlığı, çatı iddianame
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