FETÖ'nün 'çatı iddianamesi' kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, arasında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. AA
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, arasında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. AA