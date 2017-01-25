  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.111
  • BIST 83128.26
    ALTIN 147.421
Buradasınız : » » FETÖ'nün bir 'para kasası' daha tutuklandı

FETÖ'nün bir 'para kasası' daha tutuklandı

Erzurum'da adliyeye sevk edilen ve FETÖ'nün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu öne sürülen Yusuf Öksüz tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün bir para kasası daha tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve örgütün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu ileri sürülen Yusuf Öksüz tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Yunan adalarına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanıp Erzurum'a getirilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu olan Yusuf Öksüz'ün (61), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu iddia edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Yusuf Öksüz, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Öksüz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Etiketler: fetö, fetö finansörleri, erzurum, PDY, yusuf öksüz, darbe girişimi, 15 temmuz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER