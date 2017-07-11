  • 11 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.632
    EURO 4.14
  • BIST 102290.92
    ALTIN 141.34
Buradasınız : » » FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde 105 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün bilişim yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sürat Bilişim yönetici ve teknik personelinin de bulunduğu 105 kişinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve 15 Temmuz'da darbeye teknik anlamada destek vermeye çalıştıkları belirlendi. 105 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 52'si yakalandı.

Diğer 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, operasyonun ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER