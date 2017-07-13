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Buradasınız : » » FETÖ'nün beddua seansı düzenleyen derneğine operasyon

FETÖ'nün beddua seansı düzenleyen derneğine operasyon

Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün beddua seansı düzenleyen derneğine operasyon

Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kapatılan derneğin üyelerine yönelik, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'a atfen "Kılınç" adı verilen operasyon için harekete geçti.

Antalya, İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 71 zanlı gözaltına alındı.

Darbe girişiminden sonra kapatılan derneğin üyesi şüphelilerin, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürüldü.

Ayrıca, beddua seansları düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.

Etiketler: fetö, fetö beddua seansı, Fetullah Gülen, antalya, PDY
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