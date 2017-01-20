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FETÖ'nün 'Başbakanlık imamı'na yakalama kararı

FETÖ'nün "Başbakanlık imamı"nın Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E. olduğu tespit edildi

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FETÖnün Başbakanlık imamına yakalama kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Başbakanlık imamı" olduğu belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E'nin "Başbakanlık imamı" olduğu tespit edildi.

N.E. ve eşi S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Firari şüpheliler N.E ve eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Etiketler: fetö, Sağlık Bakanlığı, başbakanlık imamı, FETÖ operasyonu
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