FETÖ’nün “Azerbaycan kasası” tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

MİT Başkanlığı tarafından İstanbul'a getirilen Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA