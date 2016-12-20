FETÖ'nün askeri yapılanmasına ağır darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden 260'ı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde 3 terör savcısı tarafından TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden 260'ı yakalandı.

Bazılarından 1 dolar çıktı

Gözaltına alınan ve ikametlerinde arama yapılan bazı subaylardan 1 dolar çıktı.

Öte yandan soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 30 şüphelinin de FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklandığı tespit edildi. Diğer 237 şüpheli hakkında gözaltı ve arama işlemleri ise sürüyor.

Bu arada, şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi. AA