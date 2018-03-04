FETÖ'nün 'A takımı'ndaki Durnagöl'ün 15 Temmuz trafiği

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde olduğu 16 Temmuz 2016'da meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

Sanığın Ankara'daki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki odasında ise "Umumun menfaati için yönetime demeden değişiklik yapalım", "Bu adımı atmazsak operasyon devam ediyor" gibi çeşitli notların bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016'da saat 07.51'de Marmaris Deniz Limanı'na gittiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Sanığın darbe girişimi sabahında çıkış yapmak için gittiği limanda, biletleri peşin aldıktan sonra elinde telefonla meşgul olduğu belirtilen iddianamede, Marmaris'te bir akrabası ya da yakını olmadığı gibi otellerde de konaklamadığı ayrıntıları yer aldı.

Ağustos ayında iki aracını da vekalet yoluyla sattığı belirtilen sanığın, FETÖ'nün yargıdaki "A takımı"ndan olduğu ve örgütün yargı yapılanmasına etkin rol oynadığına yönelik tanık beyanları da iddianamede yer buldu.

İddianameye ayrıca sanıkla ilgili müşteki ve tanıkların beyanları da eklendi.

Kaynak: AA