FETÖ'nün 1009 'mahrem imamı' gözaltında

FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli operasyon, 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Soylu, terör örgütünün 72 ilde 1009 mahrem imamının gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu şunları kaydetti:

“Bu sabah özellikle ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimize dışarıdan adına mahrem imamlar dediğimiz de neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kurumlarını hiçe sayan kendi gündemini ve kendi taleplerini, kendi iddialarını dile getirmeye çalışan, bir yapıyı da hem açığa çıkartmanın hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı, bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapılan operasyonla gerçekleştirilmiştir.”