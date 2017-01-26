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FETÖ'den aranan şüpheli cezaevinde yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı.

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FETÖden aranan şüpheli cezaevinde yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, ziyaret için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyarete gelen N.T'nin aynı soruşturma kapsamında arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan N.T, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, eskişehir
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