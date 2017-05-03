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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü vurularak yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün, Ankara'da işlem yapmak üzere geldiği noterde kendisini gözaltına almak isteyen polise saldırdı.