FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yakalanan eski 3. sınıf emniyet müdürü Bahri Durabay tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesince arandığı tespit edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü Bahri Durabay, Ortaklar Mahallesi'ndeki yol uygulamasında yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde 3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararnameyle açığa alındığı öğrenilen Durabay, Germencik Adliyesine sevk edildi.
Adliyede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifade veren zanlı tutuklandı. AA