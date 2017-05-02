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Buradasınız : » » FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı

Karabük'teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 3. sınıf emniyet müdürü, Germencik'te gözaltına alındı.

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FETÖden aranan eski emniyet müdürü Aydında yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yakalanan eski 3. sınıf emniyet müdürü Bahri Durabay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesince arandığı tespit edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü Bahri Durabay, Ortaklar Mahallesi'ndeki yol uygulamasında yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde 3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararnameyle açığa alındığı öğrenilen Durabay, Germencik Adliyesine sevk edildi.

Adliyede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifade veren zanlı tutuklandı. AA

Etiketler: Karabük, aydın, fetö/pdy soruşturması, Bahri Durabay
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