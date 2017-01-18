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Buradasınız : » » FETÖ'den akıl sınırlarını zorlayan rüya

FETÖ'den akıl sınırlarını zorlayan rüya

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan FETÖ'cülerin bulunduğu havalandırma boşluğuna atılmaya çalışılan not kağıdı ele geçirildi.

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FETÖden akıl sınırlarını zorlayan rüya

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda örgüt üyesinin tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun havalandırma boşluğuna atılmaya çalışılan, içeriğinde Mehdi'den sonra çıkacağına inanılan Kahtani'ye atıfla "Mustafa Bey de 28 Ekim'de rüyasında Kahtani'yi görmüş, 'göreve başladık' demiş" ifadesinin de yer aldığı not kağıdı bulundu.

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ekipleri, 2 Kasım'daki devriye görevi sırasında cezaevinin dış duvarı ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çok sayıda örgüt üyesinin tutuklu bulunduğu kısmın havalandırma boşluğu arasında buruşturularak atılan not kağıdı buldu.

"Kasımda biter inşallah"

Görevli jandarma ekiplerince incelenen not kağıdında, Mehdi'den sonra çıkacağına inanılan Kahtani'ye atıfta bulunulan bazı ifadelerin yer alması dikkati çekti. Ele geçirilen notta, şu ifadelerin yazılı olduğu görüldü:

"Ünal abi Zarraf abiyi arayıp, 'benim teslim olmam gerekiyor' demiş. Zarraf abi de 'bu işlerin ne zaman düzeleceğini söylemezsen teslim olamazsın. Seni kaçırırım' demiş. Öyle deyince 'Kasım'da biter inşallah' demiş. Hapishaneden de aynı şekilde haber yollamış."

"Rüyada Kahtani'yi görmüş"

Aynı not kağıdında Hz. İsa ve Mehdi'den sonra kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan ve "kurtarıcı" olarak nitelenen Kahtani'nin, örgüt yöneticilerinden olduğu anlaşılan bir kişi tarafından rüyada görüldüğü beyanıyla tutuklu örgüt mensuplarına moral verilmeye çalışılması da dikkati çekiyor.

Notun devamında, "Mustafa Bey de 28 Ekim'de rüyasında Kahtani'yi görmüş, 'göreve başladık' demiş." ifadeleri yer alıyor.

Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirilen notun, cezaevinde kime atıldığının tespiti ve atan kişinin yakalanması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler: kahtani, Fetullah Gülen, Mehdi, hz isa, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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