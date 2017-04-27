  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'den açığa alınan polislerden 116'sı emniyet müdürü

Görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet personeli arasında 116 emniyet müdürü, 60 emniyet amiri, 24 başkomiser, 245 komiser, 550 komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

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FETÖden açığa alınan polislerden 116sı emniyet müdürü

FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet personeli arasında 116 emniyet müdürü, 60 emniyet amiri, 24 başkomiser, 245 komiser, 550 komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaki veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan personel arasında yer alan 116 emniyet müdürünün 5'i birinci sınıf, 14'ü ikinci sınıf, 37'si üçüncü sınıf ve 60'ı ise dördüncü sınıf emniyet müdürü.

Birinci sınıf emniyet müdürleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosundaki, Muhsin A, Necmi B. ve Hayati Ş. ile Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı kadrosunda yer alan Celal Y. ve Hacı Bayram K. bulunuyor.

Açığa alınan emniyet müdürleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme, Strateji, Koordinasyon, Sağlık, Özel Harekat, Havacılık ve Kriminal Daire başkanlıkları ile Polis Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire başkanlıkları kadrosunda, bazı polis okulları ve il emniyet müdürlüklerindekilerin ise şube müdürü veya yardımcısı pozisyonunda görev yapıyorlardı.

Bunların yanı sıra, açığa alınan personel arasında 60 emniyet amiri, 24 başkomiser, 245 komiser, 550 komiser yardımcısı, 341 başpolis, 7 bin 767 polis memuru bulunuyor.

667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaki veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştı. AA

Etiketler: polis, olağanüstü hal, komiser, FETÖ/PDY, emniyet personeli, emniyet müdürü, başkomiser
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