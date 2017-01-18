  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.774
    EURO 4.037
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.436
Buradasınız : » » FETÖ'cünün deposunda askeri dökümanlar bulundu

FETÖ'cünün deposunda askeri dökümanlar bulundu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kişinin deposunda, askeri haritaların olduğu kitap bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcünün deposunda askeri dökümanlar bulundu

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kişinin deposunda, askeri haritaların olduğu kitap bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılmadan önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yayım yapan Yeni Emek gazetesinin imtiyaz sahibi, tutuklu E.C'nin Kırklareli'ndeki bir depoda, örgüte ait dokümanlar sakladığı bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince, E.C'nin İstiklal Caddesi'ndeki deposunda yapılan aramada, askeri bölgelere ait harita bilgilerinin yer aldığı kitapla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait yaklaşık 150 kitap ve kaset bulundu.

Harita bilgileri içeren kitabın incelenmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER