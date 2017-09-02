'FETÖ'cülerin peşini hiçbir yerde bırakmayacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin peşini hiçbir yerde bırakmayacaklarını belirterek, "Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar inlerine girecek biz inlerinde yakalayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesindeki çay bahçesinde partisinin ilçe başkanlığınca gerçekleştirilen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kaş'ın, Antalya'nın göz bebeği olduğunu söyledi.

Kaş'ın özelliklerinin korunması ve herkes tarafından ziyaret edilebilecek destinasyon haline gelmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilçedeki elektrik kesintilerinin önüne geçmek için bu yıl 7 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.

Bölgedeki sulama sorununu çözmek için baraj inşaatı yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, sulanan topraklarda üretilen ürünlerin bölgeye yapılacak havalimanı aracılığıyla uçak kargo ile yurtdışına gönderilebileceğini anlattı.

Çavuşoğlu, Kaş'a karayoluyla ulaşımın da kolaylaşması için projelerin hazır olduğunu, Kalkınma Bakanlığından onay beklendiğini bildirdi.

Türkiye güçlü olursa dünyada söz sahibi olabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların yardımına koştuğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ikinci ülke olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bazıları sosyal medyadan 'Bize ne Somali'den, Arakan'dan' diyorlar. Bunları ciddiye almamak lazım. Ecdadımızdan miras kalanlara sahip çıkmamız lazım." dedi.

Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Terörle dağlarda da şehirlerde de Suriye'de de mücadele ediyoruz. FETÖ'cülerin de peşini hiçbir yerde bırakmayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar inlerine girecek biz inlerinde yakalayacağız. Bu bayrama huzurlu girdik. Ekonomi iyi, istikrar iyi ama hüzünlü de girdik. Arakan'daki Müslümanlara üzüldük. Üzülmek yetmez. Yardım etmek de lazım. Arakan'a en fazla yardım eden ülkeyiz. Bizden daha fazla duyarlı olan başka bir ülke gördünüz mü? Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye ile ilgili değil. Dünyadaki bütün mazlumlardan, ümmetten sorumluyuz. Somali'deki, Balkanlar'daki ülkelerin, Kafkasya'daki ülkelerin, Orta Asya'daki ülkelerin bizden beklentileri büyük."

Programda, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu da yer aldı.