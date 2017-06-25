Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da halkın darbecilere darbe vurduğunu belirterek, "Şimdi hesabını veriyorlar. Bazıları da onlar için yürüyor. FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüşlerde bu milletin işi olmaz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Refahiye Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ramazan-ı şeriften sonra bayramın ilk günü can Erzincanlılar ile hemşehrileriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her tarafından, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarla bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirten Yıldırım, Erzincan'ın göz bebeği Refahiyeli olmakla da ayrıca iftihar ettiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, bayramlaşma programına katılan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.