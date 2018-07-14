FETÖ'cülere denizde de karada da geçit yok

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelinde şüpheliler hakkında darbeye katıldıkları veya silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Arandıklarını anlayan örgüt üyelerinden bazıları özellikle Avrupa ülkelerine kaçmanın yollarını aradı. Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan ya da Edirne kara sınırından Balkan ülkelerine gitmeye çalışan ihanet şebekesi üyelerinin bu girişimlerini güvenlik güçleri engelledi.

Midilli'ye kaçmaya çalışan harp okulu dekanı ve pilot

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 16 Temmuz 2016'da kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 yayayı durdurdu.

İnceleme sonucunda FETÖ'nün darbe girişiminde bulunan askerlerden oldukları belirlenen eski İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı kurmay albay Ahmet Gümüş ve eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı'ndan pilot albay Murat Karakuş gözaltına alındı. Zanlılar Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Bursa'daki kamu görevlilerinin atanmasından sorumlu imamı olduğu belirtilen kişi, Yunanistan'a kaçmak için bindiği bottan düşünce yüzerek kıyıya çıktı. Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında ıslak kıyafetli İdris Ç., polisin şüphesi üzerine yakalandı.

Muğla'da bu yıl 93 zanlıya suçüstü

Başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkışan, karadan kaçamayınca denize yönelen örgüt üyelerinden 93'ü, bu yıl Muğla'dan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aranan FETÖ üyelerinin sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları bilgisine ulaşan Muğla'da görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, firarilerin yakalanması için özverili şekilde çalışma yürütüyor.

Kentte 1 Ocak 2018'den itibaren düzenlenen operasyonlarla Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar arasında emniyet, milli eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilenler bulunuyor. Şüphelilerin bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edildi.

Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Meis Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 kişi ile onlara yardım, yataklık ve organizatörlük yapan 9 zanlı gözaltına alındı.

Edirne sınırında kuş uçurtulmuyor

Hain darbe girişimi sonrasında örgüt üyelerinin yakalanma korkusuyla başlattıkları kaçma girişiminde kullandıkları yollardan biri de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Edirne oldu. Askeri yasak bölgeyi aşıp Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmayı planlayan kaçaklar gibi FETÖ üyeleri de 15 Temmuz'dan sonra bu yolu kullanmaya başladı.

Kaçak giriş ve çıkışlara izin vermemek için Edirne'de konuşlu Yunanistan-Bulgaristan sınırında görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları", FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkardı.

"Hudut Kartalları", hain darbe girişimi sonrası kaçmayı planladıkları sınırda geçen yıl 76, 2018'de ise 10 Temmuz'a kadar 55 FETÖ üyesini yakalayarak adalete teslim etti.

Yakalananlar arasında örgütün önemli isimleri de var

Yakalanan birçok FETÖ zanlısının KHK ile meslekten ihraç edilen asker, öğretmen, polis ve akademisyenler olduğu belirlendi.

Darbe girişimi gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu da hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı. Yanlarında bulunan çocuğun ağlamasıyla askerlerce fark edilen 6 kişiyle gözaltına alınan Kumcu daha sonra tutuklandı.

Hudut askerlerince yakalananlar arasında yer alan, kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi olan ve hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Murat Çapan da tutuklandı.

Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın Köyü'ndeki askeri yasak bölgede aralarında eski komiserin de bulunduğu 4 FETÖ zanlısını yakaladı. Bu kaçak geçişi terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen kişinin organize ettiği belirlendi.

Eski TRT spikeri ve Kolombiya sorumlusu kaçarken yakalanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yunanistan sınırındaki Doyran Köyü'nde yasa dışı geçiş hazırlığındaki Yunus Y. de 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı. Şüphelinin örgütün sözde "Kolombiya sorumlusu" olduğu iddia edilmişti.

Mart ayı sonunda sınırda yakalananlar arasında örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu "sivil imam" B.Ç. ile örgütün sözde "Bilecik imamı" T.S., Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu Z.T. de yakalandı.

Firari FETÖ'cülere helikopter destekli operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı koyunda da deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında TRT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, BTK ve RTÜK gibi kurumlardan ihraç edilen firari FETÖ zanlılarının da bulunduğu 7 kişi MİT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmanın ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT'in düzenlediği operasyonda, Çakmaklı Mahallesi'nde yakalanan TRT'den ihraç edilen Osman T.S. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ihraç edilen eşi Şükriye S., RTÜK'ten ihraç edilen Fatih A. ile BTK'den ihraç edilen eşi Yüsra A., kapatılan Kaynak Holding danışmanı Özkan İ. ile kapatılan Yamanlar Koleji'nde kimya öğretmenliği yapan eşi Dilek İ. ve tekstilci Hüsnü Ç. bulunuyor.

Sahil Güvenlik 20 mil kovaladı

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde FETÖ firarilerinin helikopter ve drone destekli operasyonla yakalanması film sahnelerini aratmadı.

Foça ilçesinde günlük kiralık eve yerleştikleri belirlenen FETÖ zanlıları, irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılığı şebekesiyle kendilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmeleri karşılığında kişi başı 2 bin euro'ya anlaştı. Foça sahilinden denize açılan FETÖ firarileri, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince fark edildi.

Gecenin karanlığında hızla ilerleyen zodyak botu takibe alan ekipler, durumu MİT ve jandarmaya da bildirdi. Helikopter desteğiyle başlatılan takip sırasında zanlılar profesyonelce davranarak kendilerini bölgede avlanan balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştı.

Sahil güvenlik ekiplerinin denizde 20 mil kovaladığı zodyak botun uluslararası sulara geçmesi önlenirken hızla sahile dönmeye başlayan bot karaya oturunca içinde bulunan 3'ü kadın 3'ü çocuk 10 kişi gecenin karanlığından da faydalanarak kırsal arazi ve mahalle aralarında izlerini kaybettirmek için çevreye dağıldı.

Helikopter ve drone desteğiyle takibi sürdüren güvenlik güçleri, yanlarındaki 3 çocukla 5 FETÖ firarisini yaklaşık 7 saat süren kovalamaca sonucu yakaladı.

Firarilerden Özkan İ. ile eşi Dilek İ.'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yol güzergahlarında kapama noktaları oluşturdu. Kontrollerde 2 şüpheli de yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların üzerlerinde 13 bin euro, 5 bin dolar para ile poşet içerisinde bir altın kolye ucu, 2 çeyrek altın ve 2 yüzük ile sahte kimlikler ele geçirildi.

FETÖ'den aranan BDDK başkan yardımcısının yakalanması

Çeşme'deki kaçak operasyonunda ise Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalanan 14 kişi arasında FETÖ yöneticisi olmak suçundan aranan BDDK'nin eski başkan yardımcısı Ozan Cangürel'in eşi ve 2 çocuğuyla 3 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu saptandı.

Polisleri eğiten FETÖ'cü akademisyenler Çeşme'de yakalandı

Çeşme'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi arasında FETÖ'den aranan 2 zanlı olduğu da tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlıların kimlik sorgulamasında, teknede bulunanlardan O.D. ile Ş.U.'nun farklı yıllarda polis akademisinde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları, "FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni zorla değiştirmek" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Kırşehir'in Boztepe ilçesi kaymakamı Cihan K. ve ailesinin de bulunduğu 81 kişi yakalandı.

Kaynak: AA