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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

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FETÖcüler Yunanistana kaçarken yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında eski iç denetçi A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin avro ve 2 bin lira ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: terör örgütü, fetö, PDY, FETÖ operasyonu, Yunanistan
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