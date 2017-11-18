'FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirilmiş olabilir'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO tatbikatındaki 'Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilmesi' skandalından duyduğu rahatsızlığı Kanada'da Uluslararası Halifaks Güvenlik Forumu'nda dile getirdi.

NATO'nun tarih boyunca var olmuş en başarılı ve en etkili askeri organizasyon olduğuna dikkati çeken Orgeneral Akar, "Yakın zamanda NATO'nun düzenlendiği askeri tatbikatların birisinde söylenilenlere göre, bireysel olarak ve belki de FETÖ tarafından desteklenmiş kişilerce gerçekleştirilmiş çirkin ve kabul edilemez bir olay yaşandı. NATO idarecileri, zamanında ve gereğine uygun bir şekilde tepki gösterdi. Kimsenin müttefikliğimizi ve dayanışmamızı baltalamasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin, NATO'nun Doğu ve Güneydoğu kanadını koruduğunun altını çizerek, Türkiye'nin NATO içinde en çok askere sahip ülkelerden biri olduğunu ve Türkiye'nin 11 farklı ülkedeki 14 NATO misyonuna destek verdiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber/AA