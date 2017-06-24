  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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FETÖ'cüler Bulgaristan sınırında yakalandı

Kırklareli'nde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.

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FETÖcüler Bulgaristan sınırında yakalandı

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelileri U.K. ile M.Ş'yi, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda yakaladı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Etiketler: fetö, PDY, Bulgaristan
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