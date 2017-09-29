'FETÖ'cüler bu ülkede asla hayat bulamayacaktır'

Başbakan Binali Yıldırım, Bayramiç'e giderken Ezine'deki kavşakta kendisini bekleyen vatandaşları otobüsten inerek selamladı. Burada kendisine, "Yolların kralı Binali Yıldırım" şeklinde slogan atan vatandaşlara Yıldırım, "Arkadaşlar yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Olsa olsa mimarı olur." diye yanıt verdi.

Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışının ardından Bayramiç'teki programa gittiğini belirterek, Ezine'deki vatandaşlara selam vermeden geçemeyeceğini söyledi.

"Çanakkale" denilince istiklal, kurtuluş, bağımsızlık ruhunun geldiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şehitler, 'Çanakkale geçilmez' dediler. Bu toprakları bize emanet ettiler. Onların emanetine gözümüz gibi sahip çıkmaya var mısınız? 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyor İstiklal Şairimiz. Onun için bu topraklarımızı bize emanet edenlere hıyanetlik edenler, FETÖ'cüler, bölücüler bu ülkede asla ve asla hayat bulamayacaklardır. En önce Çanakkale buna karşı çıkacaktır. İstiklal ruhunu, Çanakkale ruhunu 15 Temmuz'a taşıyan, 15 Temmuz'da ülkemizi karanlık emelleri uğruna darbe ile demokrasimizi yok etmeye çalışan alçaklara en kuvvetli sesi Çanakkale verdi, Ezine verdi, destanlar yazdınız, 15 Temmuz hainlerine fırsat vermediniz. Allah hepinizden razı olsun."

"Krallık bize yakışmaz"

Ulaştırma alanında Çanakkale'ye yapılan yatırımlar konusunda bilgi veren Yıldırım, "Kazdağı rampaları biliyorsunuz ne kadar zorlukları vardı. Orada ne canlar gitti. Şimdi o yolu otoyol gibi yapıyoruz. Yetmez, iki tünelle de Ayvacık ve Küçükkuyu arasına da iki tünelle doğrudan iniyoruz. Yani buradan başlayacaksınız Edremit Körfezi'nden Kazdağları'na çıkmanız 5-10 dakikayı bulmayacak. İşte hizmet bu, artık o rampalarda ömür tüketmeyeceksiniz." dedi.

Yıldırım, vatandaşların "Yolların kralı Binali Yıldırım." şeklindeki sloganları üzerine de şunları söyledi:

"Bir kraldır tutturdunuz ya... Bırakın krallığı biz milletin hizmetkarıyız. Krallık bize yakışmaz. Bize millete hizmet yakışır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yıldan beri memleketimizin kalkınması için, büyümesi için, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ezine de bundan nasibini alıyor Geyikli de bundan nasibini alıyor, Çanakkale'nin bütün ilçeleri, köyleri de bundan nasibini alıyor. 'Çanakkale geçilmez' dedik, düşmanı Çanakkale'den denizin dibine gömdük mü? Ama şimdi Çanakkale geçilir, köprüsüyle geçilir, gemileriyle geçilir, uçaklarıyla geçilir, yollarıyla geçilir. Çanakkale'nin dosta sonuna kadar yolları açık düşmana kapalıdır. Düşman Çanakkale'den geçemez."

Başbakan Yıldırım'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve Çanakkale AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ eşlik etti. Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu da Başbakan Yıldırım'a Ezinespor atkısı hediye etti.