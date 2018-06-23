FETÖ'cü Kemal Batmaz'la ilgili yeni belgeler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanı Özel Yayını’nda soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olan Adil Öksüz'le birlikte 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Kemal Batmaz'la ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bugün Batmaz’la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Şimdi onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle de bunlar ciddi manada da köşeye sıkışmış olacaklar." dedi.

Soylu: Belgeleri kırmızı kurdeleyle göndereceğiz, her türlü hainliği yapmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etmiş, "Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu." demişti.

Akıncı Üssü davasında sanık sıfatıyla yargılanan ve FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü çevresinde yakalanan Batmaz, örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu olarak biliniyor.

Batmaz, darbe girişiminden hemen önce Adil Öksüz'le ABD'ye gitti

FETÖ'cü Adil Ösüz'ün darbe girişiminden 4 gün önce 11 Temmuz'da ABD'ye Kemal Batmaz'la gittiği ortaya çıkmıştı.

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri sorumlusu" Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş., Gürmed Tıbbi ve Teknik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaynak Dış Ticaret A.Ş., Kaynak Kağıt A.Ş., Kaynak Medya A.Ş. gibi şirketlerde sermaye ortağı olduğu veya yönetim kurulu üyeliği görevi yaptığı biliniyor.

Akıncı Üssü çevresinde yakalanmıştı

Batmaz'ın darbe girişiminin hemen ardından Akıncı Üssü çevresinde gözaltına alınıp, tutuklanmış ve Sincan Cezaevine konulmuştu.

Batmaz, darbe girişiminde Akıncı Üssü civarında bulunmasını "arsa bakmaya gitmiştim" diyerek savunmuştu.

Batmaz'ın, Adil Öksüz ile ABD dönüşü Atatürk Havalimanı'nda aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Yargılama süresi boyunca çelişkili ifadeler verdi

Batmaz’ın 2016 ocak ayında Amerika’ya yaptığı ziyaret sırasında havaalanında ABD’li görevliler tarafından yapılan sorgulamasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanında kalacağını söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerine göre, Kemal Batmaz ile 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki memurla görüşme yaptığı, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alındığı Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağının sorulduğunu kayıtlara geçmişti.

Batmaz'ın, Yavuz Ulusoy adlı arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını söylediği kayıtlarda yer almıştı.

Yargılama süreci boyunca çelişkili ifadeleri dikkat çeken Batmaz, belgeye rağmen Gülen’in yanına gittiğini kabul etmeyerek, bu ifadelerin tercüme hatasından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürmüştü.

Akıncı Üssü davasında 458 sanık arasında yer alıyor

Kemal Batmaz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilgili davada 458 sanıktan biri olarak yargılanıyor.

Kaynak: TRT Haber