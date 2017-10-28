'FETÖ'cü hainler hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar'

Başbakan Binali Yıldırım, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ya geldiğini söyledi.

"Sevginin, ilmin, irfanın başkentindeyiz." diyen Yıldırım, Konya'ya eli boş gelmediklerini, toplam tutarı 1 milyar 400 milyon lira olan 50 projenin açılışı için bir arada olduklarını belirtti.

Yapımı tamamlanan eserlerin Konya'ya hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Konya'ya, Türkiye'ye bu hizmetleri yaptığımız için bahtiyarız. Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya'ya çok şey borçludur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız yola çıkarken, AK Parti siyasetini başlattıktan sonra ona, bize, bu harekete ilk önce bağrını açan Konya'dır, Konyalılardır, siz değerli hemşehrilerimizdir. Her zaman yanımızda oldunuz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Konya'nın, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 73 destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güçlü şekilde "Evet" dediğini, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 75 ile rekor oranda destek verdiğini hatırlatarak, "Konya, 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETÖ darbesine karşı büyük bir imanla kadın erkek, genç yaşlı meydana indiniz. Demokrasi nöbetlerinde 'Türk milleti, kabul etmez illeti.' dediniz. Bir olduk, beraber olduk, FETÖ'cü hainlerin, onun arkasındaki şer odaklarının da tezgahını bozduk. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu sırada alandaki vatandaşların "Feto gelecek, hesap verecek" sloganı üzerine Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Allah'ın izniyle bu yiğit milletin bileğini asla bükemeyecekler. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız." karşılığını verdi.

"Konya bizim baş tacımız"

Toplu açılışı yapılan 50 projenin arasında konutlar, spor tesisleri, tarım yatırımları, su projeleri, okullar, hastaneler ve üniversitelerde derslikler bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Konya'nın ihtiyacı olan her türlü hizmet, bu açılışta var. Bugün Akşehir Yaylabelen Barajı'nı hizmete alıyoruz. Selçuklu'da yaklaşık 117 milyon değerinde kongre merkezini, Meram'da sosyal tesisleri, sağlık merkezini, Karatay'da hanım kardeşlerimiz için lokaller, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Derebucak, Sarayönü'nde yol ve cadde düzenlemelerini yapıyoruz. Altınekin, Çeltik, Kulu, Selçuklu, Güneysınır ilçelerinde yapımı tamamlanan hastaneleri açıyoruz. Bütün bu eserler Konyamıza hayırlı, uğurlu olsun. Konya'yı geleceğin marka şehirlerinden biri yapmak için 15 yıldır durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Konya, bizim baş tacımız. Burada Konya'ya neler yaptığımızı anlatmaya zaman, kelimeler yetmez. Konya bizi bilir, biz Konya'yı biliriz."

Yıldırım, 15 yılda Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın manevi mimarı olduğu Konya'ya 40 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

"Hizmetin adı bu, fazla söze hacet yok"

Konyalılara verilen sözlerin tamamını yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Konya'da 15 yıl önce bölünmüş yol miktarı ne kadardı, bir hatırlayın. 15 yıl öncesine gidelim, 150 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, şimdi bin kilometreyi geçtik. İşte hizmetin adı bu, fazla söze hacet yok. Bildiğiniz gibi Konya'nın ticareti, sanayisi ve ulaşımı için çok önemli olan çevre yolunun yapımına başladık. Bu yıl sonunda Karaman-Ereğli bağlantısı tamamlanmış olacak. Ayrıca Seydişehir-Manavgat arasındaki Tınaztepe tünelleri de yapılıyor. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 15 yılda 19'u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisinin hizmete alındığını, buna ilave olarak dev bir şehir hastanesinin Karatay'da şehre kazandırılacağını bildirdi.

"Tıp fakültesi 2018'de tamamlanacak"

Aralık ayında Konya şehir merkezinde, 600 yataklı Numune Hastanesinin, Ereğli, Beyşehir ve Seydişehir'de 250 yataklı birer hastanenin yapılacağını belirten Yıldırım, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinin de 2018'de tamamlanacağını bildirdi.

Yıldırım, 21 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Metro Hattı'nın projelerinin tamamlandığını, yapımına yakın dönemde başlanacağını kaydetti.

Konya'da 55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garının temelinin ağustos ayında atıldığını hatırlatan Yıldırım, gelecek yıl Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tamamlanacağını bildirdi. Yıldırım, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın da 2018'de açılacağını açıkladı.

Konya'ya yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sizin sabırsızlıkla Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, liderimizi beklediğinizi biliyorum. Hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle Konyamıza, ülkemize bugüne kadar nasıl hizmetler yaptıysak, nasıl Konya'ya hızlı treni, Mavi Tüneli kazandırdıysak, bundan sonra da her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Siz müsterih olun, durmak yok, yola devam." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA