FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da kısmi ev hapsi

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'e, geceleri Londra’daki evi dışında konaklama yasağı getirilerek pasaportuna el konuldu.

Londra'da yaşayan FETÖ'cü Akın İpek'le ilgili Türkiye'nin iade talebi üzerine İngiliz Mahkemesi konuyu 26 Haziran'da incelemeye başladı. İngiltere'de firari İpek'in kaçmaması için bir dizi önlem alındığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'cü İpek hakkında İngiliz makamlarınca yakalama kararı çıkarıldı. İpek, yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme İpek'i kefaletle serbest bıraktı ancak firari FETÖ'cünün kaçmaması için bazı önlemler alındığı iddiası bulunuyor.

Pasaportuna el konuldu

Alınan bilgilere göre mahkeme, firari İpek'in pasaportuna el koydu. Geceleri evi dışında konaklaması da yasaklandı.

İpek'in cep telefonunun 24 saat açık tutulması da hükme bağlandı.

İade talebi Eylül ayında görüşülecek

Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine, Eylül ayında görülecek duruşma sonunda karar verilecek.

Örgütün finans trafiğinin kaynağı

Akın İpek'in FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından ve kilit isimlerinden olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz hafta firari İpek'in Londra'da lüks yaşamı görüntülenmiş, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürdüğü ortaya çıkarılmıştı.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber