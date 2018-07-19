FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'e, Londra’da ev hapsi verilerek pasaportuna el konuldu.

Ön inceleme yapan Londra mahkemesi Türkiye Adalet Bakanlığı'nın iade talebini İngiliz kanunlarına uygun buldu.

Mahkeme, İpek'in iade edilip edilmeyeceğine Eylül ayındaki duruşmada karar verecek.

İpek'in cep telefonunu 24 saaat açık tutması da hükme bağlandı.

Örgütün finans trafiğinin kaynağı

Akın İpek'in FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından ve kilit isimlerinden olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz hafta firari İpek'in Londra'da lüks yaşamı görüntülenmiş, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürdüğü ortaya çıkarılmıştı.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber