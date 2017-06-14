FETÖ'cü abiler genç beyinleri böyle yıkamış

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan teğmen, ifadesinde, öğrencilik döneminde ev abilerinin kendilerini "Ordunun durumu ortada bunu düzeltecek sizlersiniz" sözleriyle motive ederek sınavlara hazırladıklarını söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen teğmen T.B, ifadesinde, 2008 yılında İzmir'in Buca ilçesinde otururken arkadaşının tavsiyesiyle ilçedeki bir etüt merkezinin üst katındaki eve gittiğini söyledi.

Evde kendisiyle birlikte 5 kişi bulunduğunu anlatan T.B, "Belirttiğim bu kişiler içerisinde 'abi' diye tabir edilen kişi de vardı. Lise üçüncü sınıfa kadar bu eve gidip gelmeye devam ettim. İlerleyen süreçlerde FETÖ/PDY örgütü içerisinde 'pırlanta' olarak tabir edilen Fetullah Gülen'e ait kitaplar, Said Nursi'nin kitapları okunur ve örgüt içerisinde 'Hoca Efendi' olarak tabir edilen Fetullah Gülen'e ait dini vaazlara ilişkin videolar izlettirilirdi. Sohbet adı altındaki toplantı ile halı saha maçları, geziler, lüks yerlerde yemek yeme gibi faaliyetler de gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra girdiği askeri okul sınavını kazandığını vurgulayan T.B, sohbet toplantılarında ev abilerinin kendilerine sürekli telkinlerde bulunduğunu belirtti.

T.B, "Bizden sorumlu kişiler sınavları kazanarak rütbeli bir asker olmamızı istediklerini söylediler. Ayrıca bu şahıslar 'siz gideceksiniz devlet kademelerinde namaz kılan inançlı insanlar olarak bulunacaksınız. Bunu herhangi bir devletin kademesine sızma olarak görmeyin. Ordunun durumu ortada bunu düzeltecek olan sizlersiniz. Bu şekilde çok büyük hizmetlerde bulunacaksınız' şeklinde söylemlerde bulunuyorlardı." dedi.

Askeri okulu kazandıktan sonra da toplantılara devam ettiğini anlatan T.B, bu süreçte de kendisinden sorumlu ev abisinin telkinlerini sürdürdüğünü ve hep uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

"Herhangi bir eğlence sırasında içki için"

Toplantılara gelirken birinin fark etmesi ihtimali karşısında "gezmeye gidiyorum" demelerinin istendiğine işaret eden T.B, "Bize, örgüt evine ayrı ayrı gelin, kendinizi belli edecek davranışlardan kaçının, balo, mezuniyet herhangi bir eğlence sırasında içki için, eşinizin başı her zaman açık, kimlikte annenizin başı açık olacak, cemaat tarafından belirlenen bayanlar ile evleneceksiniz' dediler." şeklinde ifade verdi.

"İlk maaşın tamamı himmet"

T.B, ima ile namaz kılmalarının da istendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizden sorumlu kişiler, 'Subay olduğunuz hayatta kesinlikle örgüt içerisinde bir bayanla evleneceksiniz. İlk maaşınızın tamamını, daha sonraki maaşlarınızın bekarken yüzde 20'sini, evlendikten sonra yüzde 10'unu, çocuğunuzun olması halinde yüzde 5'ini himmet adı altında örgüte vereceksiniz, deşifre olmamak için ve güvenlik nedeniyle girdiğiniz ortamlarda gerekirse içki içeceksiniz, eşinizin, annenizin ve kız kardeşinizin başı her zaman açık olacak, evlilik yaptığınız takdirde yine örgüt mensubu kişilerle görüşme yapılacak' şeklinde hayatımızı kontrol altına alacak telkinlerde bulundular."