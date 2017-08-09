  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ zanlısının evinde sahte banknot ele geçirildi

FETÖ zanlısının evinde sahte banknot ele geçirildi

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde sahte 100 liralık 28 ile 20 liralık 11 banknot ele geçirildi.

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FETÖ zanlısının evinde sahte banknot ele geçirildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde sahte 100 liralık 28 ile 20 liralık 11 banknot ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün il yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 28 Temmuz'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli arasında yer alan İ.B'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, sahte olduğu belirtilen 100 liralık 28 ve 20 liralık 11 banknot ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, gözaltına alınan 13 şüpheliden, örgütün il yapılanmasında yer aldığı öne sürülen İ.B'nin de aralarında bulunduğu 10'u, 3 Ağustos'ta tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Etiketler: eskişehir, FETÖ/PDY, sahte banknot
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