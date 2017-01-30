FETÖ, yüzlerce öğrencinin kartına el koymuş

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören yüzlerce öğrencinin hayırseverler tarafından verilen burs paralarını örgüte aktardığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından "silahlı terör örgütü kurma ve üye olma" suçlarından 97 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY üyelerinin, Antalya dışında ikamet ederken girdikleri sınav sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçirdiği ve kalacak yer konusunda sıkıntı yaşamaları muhtemel öğrencilerle irtibata geçtikleri belirtildi.

Örgütün, öğrencileri çekmek için kişilerin maddi ve manevi zaaflarını kullandığı ifade edilen iddianamede, öğrenciler u¨zerinde okul idaresi veya öğretmenler aracılıyla baskı kurdurmak, du¨şu¨k not vermek, disiplin cezaları uygulamak suretiyle de kendilerinden olmaları yönu¨nde fiili baskı yaptıkları vurgulandı.

İddianamede, bazı öğrenciler u¨zerinde fiili baskı uygulandıktan sonra cemaatten öğretmenlerin sanki baskı onlardan gelmemiş gibi öğrencilerin bu mu¨şku¨l durumunu sözde çözerek yardımcı oldukları ve gençlerin minnet duygusuyla örgu¨te kazandırıldığı kaydedildi.

Bu öğrencilere önce burs başvuru formu doldurtan örgüt mensuplarının, daha sonra Bank Asyadan hesap açtırdıkları bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt üyelerinin yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek amacıyla dini duyguları istismar ederek hayırsever vatandaşlardan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı adına para topladıkları, bu paraları öğrencilerin Bank Asya hesaplarına yatırıldığı ancak örgüt evlerinden sorumlu 'Bölge Talebe Mesulleri' tarafından öğrencilerin bankamatik kartı ve şifrelerinin alındığı, böylelikle vakıf tarafından hesaplara yatırılan paraların tekrar örgüt üyelerince geri çekildiği, vakıf yöneticilerinin vakıf adına topladıkları paraları burs olarak vermedikleri, bu durumun dolandırıcılık suçunun nitelikli halini oluşturduğu."

Öğrencilere 400 lira yerine 50 lira vermişler

Vakfın el konulan belgeleri arasında Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören 307 öğrenciye ait 2013-2014 yılı Antalya Rasanet Vakfı burs başvuru formunun yer aldığına işaret edilen iddianamede, form dolduran öğrencilerin vakıf tarafından burs alıp almadıkları, bu su¨reçte ne gibi işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespitine yönelik 86 öğrencinin ifadesine başvurulduğu ve bunlardan 18'inin mu¨şteki, 67'sinin ise bilgi sahibi olarak ifade verdiği belirtildi.

İddianamede, ifadelerine başvurulan öğrencilerin kendilerine sadece 50 ila 100 lira arasında değişen burs paralarının elden verildiğini, banka hesaplarını inceleyince vakıf tarafından burs parası olarak her ay 400 lira yattığını fark ettiklerini söylediği aktarıldı. Öğrencilerin, verilen burs paralarının belirli bir kısmının da Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesi abone ücreti olarak geri alındığını ifade ettikleri vurgulanan iddianamede, burs almış gibi gösterilen birçok öğrencinin ise hiç para almadıklarına dikkati çekildi.

İddianamede, öğrencilere verilmiş gibi gösterilen paraları örgüte aktaran vakıf yöneticileri ve "Bölge Talebe Mesulü" örgüt üyelerinin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da işlediklerinin anlaşıldığına değinildi.