FETÖ TÜBİTAK'ın bilgisayarlarına ABD'den sızdı

FETÖ, TÜBİTAK'ın çok gizli projelerine Amerika Birleşik Devletleri'nden sızmaya çalıştı.

Sahte dijital delilleri meşrulaştırmak için TÜBİTAK'ı kullandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede TÜBİTAK'ın Gebze'deki araştırma merkezine Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletinden giriş yapıldığı tespit edildi.

Sahte dijital delillerini meşrulaştırmak için TÜBİTAK'ta yuvalandılar.

Örgütün emrindeki yargı mensupları, kuruma dijital materyal gönderip, yargılanan şahısları mahkum ettirebilecek sahte bilirkişi raporlarının hazırlanmasını sağladı.

Bilirkişilik görevi, kurumdaki terör örgütü mensuplarına verildi.

Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, Böcek soruşturması gibi ülke gündemindeki davalarda sahte raporlar hazırlandı.

FETÖ'nün Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki örgütlenmesine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi terör örgütünün nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.

17 sanıklı davanın iddianamesinde, TÜBİTAK'ın çok gizli projelerinin bulunduğu bilgisayarlara, Amerika'nın Virginia eyaletinden sızmalar yapıldığı bilgisine yer verildi.

Çok gizli projelerin bulunduğu ve sanıklar tarafından kullanılan bilgisayarlara 20 ile başlayan IP adreslerinden erişimler sağlandığı tespit edildi.

Yapılan incelemede bu IP adreslerinin kuruma ait olmadığı belirlenince soruşturma derinleştirildi.

Sunucuların Virginia eyaletindeki Falls Church adlı kasabada konumlandığı belirlendi.

Savcılığın dijital materyaller üzerindeki incelemesi devam ediyor.