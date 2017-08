FETÖ toplantılarına FBI'dan katılım iddiası

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 154'ü tutuklu 381 sanık hakkında 32 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin ByLock yazışmaları yer aldı.

FETÖ/PDY'nin, Osmaniye'deki "çatı yapılanmasına" yönelik Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 457 sayfalık iddianameye bazı sanıkların ByLock içerik raporları da yansıdı.

İddianamede yer alan ByLock raporlarında, kullanıcılarla yapılan yazışmalarla genel olarak örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunun sağlanmasına, örgüte bağlılığının arttırılmasına ve çözülmelerin önlenmesine çalışıldığı, örgüt üyelerince belli sitelerin desteklenmesinin istendiği, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözleri ile görülen rüyalardan bahsedildiği aktarıldı.

İddianameye yansıyan ByLock içeriklerine göre, tutuklu sanıklardan Ahmet Usta, M.A.B'ye yönelik 12 Şubat 2016'da "Herkül'ü Youtube ve Facebook'tan izleyelim. Abiler, ablalar, Herkül'ün şimdilik kapatılmış olmasını fırsata çevirelim ve yıllardır hedeflediğimiz üzere Herkül'ün Youtube ve Facebook aboneliğini artıralım. Buralardan izleyelim ve izletelim inş... çok önemli..." mesajı attı.

Sanık, "498008" ID numaralı kullanıcıya ise 20 Ocak 2016'daki mesajında "Sızıntı Dergisi üye girişi yapılmayacaktır. Bayilerden bile alınmayacak, bunu bütün birimlere duyuralım." uyarısında bulundu.

Örgüt üyelerine delil yakalatmama uyarısı

B.Ş. tarafından Usta'ya 20-21 Aralık 2015'te gönderilen mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Arkadaşlar şu ana kadar gözaltından tutuklamaya geçiş daha çok yakalanan evrak, kurban-burs-bağış-himmet-mütevelli ve ders grubu listeleri, yanlış ifade, panik yapmak, avukat gelmeden ifade vermeye başlamak, teknik bilişim malzemeleri (CD, bilgisayar, laptop vb) yakalatma ve şikayet etmelerden kaynaklı. Dikkat ederseniz çoğunluğu da bilgi belge teknik malzemeler... Yani iyi bir arama tarama yapılmamasından kaynaklı deliller oluşturuluyor. Bu, neden kaynaklanıyor; hangi düşünceler bizi ele veriyor... Bize bir şey olmaz düşüncesi. Ben gerekli temizliği yaptım kanaati. Bundan ne çıkar ki... Bize gelinceye kadar o hooo... Ben ölürüm ama bunlardan ayrılamam söylemi. Bana bunlar özel hatıra... Bunlar çok kıymetli, siz bunun değerini bilmezsiniz... Gelecek sene hizmet için bunlar lazım olacak...Birkaç defa aradılar bir şey bulunmadılar ki... Ben, her şeye razıyım. Hapisse hapis... Biz, bu işi yolda bulmadık... Bu hizmet ne emeklerle buraya geldi... Siz, kendinize bakın. Ben temizim zaten... İdam da etseler razıyım ben... Benim sakladığım yerde cinler bile bulamaz... Yakında bu süreç bitecek zaten... Benim filan yerde tanıdığım var. Arkadaşlar; ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor; ateş hepimizi yakıyor.... Lütfen yeniden ATM (arama tarama)."

"Bu süreç (yaz sonu itibarıyla) BİTTİ!!!" mesajı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Ali Yılmaz'a 2 Ocak 2016'da B.Y'den gönderilen "... Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin! Bu süreç (yaz sonu itibariyle) BİTTİ!!! Artık İMTİHAN faslındayız; ta ki bütün karakterler iyice gün yüzüne çıksın, hamlar haslardan tamamen ayrılsın. Bu belanın tamamen def olması ise esbab olarak çekilen ızdırap ve külliyet kesbeden duanın karşı tarafın duasına galebe çalmasına bağlı." mesajı da iddianamede yer aldı.

Aynı metnin devamında ise "Şu anda dünyadaki yedi milyar insanın en bahtiyarları bu süreçte hizmette sabit duran, yer değiştirmeyenlerdir!!! Ötede size neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız!!! Hele birde tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için gider kendinizi ihbar ederdiniz!!! Ama zalimin işini kolaylaştırmak Cenab-ı Hakka karşı terbiyesizlik sayılır." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'cülerde operasyon bilgisi

Terör örgütünün Osmaniye yapılanmasının sözde "il imamı" firari Enver Şorbacı'nın 18 Kasım 2015'te H.B'yle yazışmasında "11'in içindeyiz - diğerlerini öğrenemedim - bizimkiler sıkıntı var diyorlar - gidebiliyorsan git dediler - yüz yüze görüşecektim ancak Ankara dışına çıkmak durumundaydım - 1-2 güne başka arkadaşlar görüşüp bilgilendirecekler - 61'den 11'e tutuklama var - karar bu şekilde - ellerinde hazır sadece düğmeye basacakları sure belli değil - ben 11'in içindeyim - gerisini bilmiyorum - 11'de olduğumuzu söyleyen ekip ayrı rahat ol diyen ekip ayrı - abi uçaktayım - Afrika'ya uçuyorum - Fas" söylemleriyle operasyonla ilgili önceden bilgi aldıkları, bu doğrultuda yakalanmanın önüne geçmek amacıyla ülke dışına çıkmaya çalıştıkları aktarıldı.

İddianamede, sanığın A.D'ye 16 Aralık 2015'te gönderdiği mesajdan da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde örgüt üyelerine yönelik operasyonun önceden haber alınarak örgüt mensuplarının "Kakao programı" üzerinden ikaz edilmesinin istenildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Toplantılara FBI'dan katılım iddiası

Şorbacı'nın "M.G" isimli kullanıcıya 27 Haziran 2015'te gönderdiği mesaj doğrultusunda örgüt tarafından Türkiye'nin bölgelere ayrıldığı ve operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin artması nedeniyle dar bölge uygulamasına geçildiği bilgisi de iddianamede yer buldu.

İddianamede, yurt dışındaki örgüt üyelerinin Türkiye'ye gönderilerek bölge sorumlusu olarak görevlendirildikleri, yurt içinde ise deşifre edilenlerin yurt dışına tayine gönderildikleri kaydedildi.

Yazışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantılara FBI'dan da katılım olduğu yönünde örgüt elemanlarının bilgilendirildiği de iddianamede aktarıldı.

"Sosyal medya hesaplarını kaldırın" uyarısı

Tutuklu Muhammet Ali Bekirçavuşoğlu'na 23 Aralık 2015'te M.D'den gönderilen "Telefon kullanımı önemli" konulu mesajda da şunlar kaydedildi:

"- Akıllı telefon kullanan herkes Twitter, Facebook, Instagram vs hesapları derhal kaldırmalı (şu an özel olarak tüm Twitter ve Facebook hesaplarını takip ediyorlar). Allah rızası için kimse içtihada girmesin... - Normal GSM hattından hizmet içerikli hiçbir görüşme yapılmamalı... - WhatsApp, Line, Wechat, Kakao gibi uygulamalardan kesinlikle mesaj atılmaması ve grup kurulmaması gerekiyor. Attığınız her mesajın kaydedildiği ve istenildiği zaman ulaşılabildiği unutulmamalı... - Google PlayStore veya AppStore yüklü telefonların hesaplarının silinmesi ve mümkünse herhangi bir hesap açılmadan kullanılması gerekiyor çünkü her programın hesap üzerinden takibe düşme ihtimali var..."

İddianamede, örgüt üyelerinin 8 Ocak 2016'da FETÖ'cü NBA basketbolcusu Enes Kanter'i, "Batı Konferansında ilk 3'e sokmak için" oylamaya katılınması çağrısı yapılarak, mesajlarda "Ricamız 18 Ocak'a kadar her düzeyde, her topl. öncesi de sadece 5 dk ayırıp herkesin her gün oylamaya katılmasını sağlamaları." ifadesini kullandıkları belirtildi.

"Soruşturmalarda bilgi vermeyin"

Firari Özal Çulluoğlu'nun "508266" ID nolu kullanıcı ile yaptığı yazışmaya da yer verilen iddianamede, soruşturmalar kapsamında örgüt içindekilerin örgüt faaliyetleri hakkında bilgi vermemeleri konusunda mesajlarda uyarılar aktarıldığı ifade edildi.

Çulluoğlu, aynı kullanıcıya gönderdiği mesajda, "...En önemlisi de? BİZ BİLİYORUZ SEN İYİSİN AMA DİĞERLERİ KÖTÜ BAK SENİ KOLLUYORUZ? düşüncesi ile hizmete fitne sokarak herkesin sadece kendisini kurtarmaya çalışması fikrini aşılamayı düşünüyor ve planlıyorlar. Bu nedenle ifadeye çağrılan abilerimizin, ablalarımızın bu konuda çok hassas olmaları, kesinlikle istişaresiz ifade vermemeleri, avukat olmadan ifade vermeye gitmemeleri, verdikleri ifadeyi mutlaka okumaları ve okuduktan sonra imzalamaları, ifadenin bir örneğini ısrarla istemeleri ve almaları, bilmedikleri konularda EVET-HAYIR dışında kesinlikle başka bir ifade kullanmamaları ve detaya girmemeleri hususları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

İddianamede, 6 Aralık 2016'da örgüt üyelerinin mesajlarında 25 Aralık süreciyle ilgili duruşmanın yapılacağı belirtilerek, "Bu vesileyle Darbe Oyunu kitabını ve içeriğini tekrar gündem yapmaya çalışacağız... Abilerden de bulundukları yerlerde kitabın alınmasıyla ilgili gündem/duyuru yapmalarını istirham ediyoruz... Not: Daha önce de ifade edildiği üzere kitabı özellikle ve öncelikle kendi kadrolarımızın ve ilgi alanımızdaki insanların okumasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz... Allah razı olsun..." mesajının paylaşıldığı aktarıldı.