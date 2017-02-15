  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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FETÖ şüphelisinin kardeşi PKK'lı çıktı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisinin kardeşinin Ankara Kızılay'daki bombalı saldırısına ilişkin aranan şüpheli olduğu belirlendi.

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FETÖ şüphelisinin kardeşi PKKlı çıktı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi akademisyenin kardeşinin Ankara Kızılay'daki bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli olduğu tespit edildi.

Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 3 gün önce sınırı yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, V.K'nın kardeşinin geçen yıl mart ayında Ankara Kızılay'daki bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli olduğunu belirledi.

Şüpheli V.K'nın ifadesinde kardeşinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu kabul ettiğini, ancak kardeşiyle konuşmadığını söylediği öğrenildi.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanması için yeniden emniyete götürüldü.

Etiketler: fetö, kızılay bombalı saldırı, PKK
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